OnePlus Nord 2T официально представлен

Сегодня OnePlus анонсировала новый телефон серии Nord — Nord 2T. Это первый телефон с новым чипсетом MediaTek Dimensity 1300, а также дисплеем с частотой 120 Гц и быстрой зарядкой 80 Вт.

Являясь преемником OnePlus Nord 2, Nord 2T предлагает улучшения в трех ключевых областях: процессор, селфи-камера и скорость зарядки. Начнем с чипсета, процессор построен на 6-нанометровом техпроцессе TSMC с одним ядром Arm-Cortex A78 с тактовой частотой 3 ГГц, тремя дополнительными ядрами A78 с тактовой частотой 2,6 ГГц и четырьмя энергоэффективными ядрами A55 с тактовой частотой 2 ГГц. За графику отвечает графический процессор Arm Mali-G77 MC9.

На передней панели находится 6,43-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц. Панель защищена стеклом Gorilla Glass 5 и оснащена 32-мегапиксельной селфи-камерой, спрятанной в вырезе. На задней панели установлен основной датчик Sony IMX 766 на 50 МП, сверхширокоугольный на 8 МП и монохромный на 2 МП. OxygenOS 12.1 и Android 12 охватывают программную часть. В телефоне установлен аккумулятор емкостью 4500 мАч с зарядкой SuperVOOC мощностью 80 Вт.

OnePlus Nord 2T выпускается в цветах Jade Fog и Grey Shadow. Открытые продажи начнутся 24 мая через магазин OnePlus и розничных продавцов-партнеров.

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