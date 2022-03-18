OnePlus Nord 3 получит 6,7-дюймовый экран с частотой 120 Гц

В новом отчете раскрываются некоторые ключевые характеристики OnePlus Nord 3. По словам информатора, Nord 3 будет работать на новом чипсете Dimensity 8100 в паре с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 256 ГБ хранилища UFS 3.1.

Дисплей представляет собой 6,7-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ (1080 x 2412 пикселей) и поддержкой частоты обновления 120 Гц. В левом верхнем углу экрана будет расположена селфи-камера. Для съемки Nord 3 будет иметь 16-мегапиксельную селфи-камеру и основную тройную камеру. Основная камера может представлять собой 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX766 с апертурой f/1.8. Также будет 8-мегапиксельный сенсор, вероятно, сверхширокоугольный, и 2-мегапиксельная камера — возможно, монохромная, как у Nord 2.

Что касается аккумулятора, то смартфон будет питаться от аккумулятора емкостью 4500 мАч с поддержкой зарядки мощностью 150 Вт. Другие функции включают сканер отпечатков пальцев на дисплее.
Комментарии и отзывы OnePlus Nord 3
Серия смартфонов Xiaomi 12 получила отличные оценки A+ от Di…
Серия смартфонов Xiaomi 12 получила отличные оценки A+ от DiDisplayMate опубликовал результаты тестирования дисплеев серии Xiaomi 12, и все три телефона получили оце…
Samsung Galaxy A53 протестировали в бенчмарке…
Samsung Galaxy A53 протестировали в бенчмарке В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Samsung Ga…
Samsung Galaxy F23 появился на Geekbench с чипом Snapdragon …
Samsung Galaxy F23 появился на Geekbench с чипом Snapdragon Samsung похоже, готовится к выпуску новой модели среднего класса серии Galaxy F на базе процессора Snapdr…
Oppo Find X5 Lite 5G получит 65-Вт зарядку …
Oppo Find X5 Lite 5G получит 65-Вт зарядку В сети появились изображения и подробности о смартфоне Oppo Find X5 Lite 5G, который еще не был представл…
OnePlus 10 Pro представят 4 января…
OnePlus 10 Pro представят 4 январяСовсем недавно основатель китайской компании OnePlus объявил, что OnePlus 10 Pro обязательно выйдет на ры…
Защищенный смартфон Doogee V20 оценен в $400…
Защищенный смартфон Doogee V20 оценен в $400Компания поделилась подробностями релиза защищённого смартфона Doogee V20. Итак, аппарат появится на AliE…
vivo X Fold сертифицирован с зарядкой 80 Вт…
vivo X Fold сертифицирован с зарядкой 80 ВтVivo представит свой первый складной телефон в конце этого года. Vivo X Fold с идентификатором V2178A поя…
Серия Xiaomi Redmi K50 официально стартует 17 марта…
Серия Xiaomi Redmi K50 официально стартует 17 мартаВице-президент Xiaomi Лу Вейбинг официально объявил дату запуска серии Redmi K50 — 17 марта. Согласно уте…
Обзор OnePlus 9 Pro 12/256GB. Лучший флагманский смартфон 2021 года?Обзор OnePlus 9 Pro 12/256GB. Лучший флагманский смартфон 2021 года?
Сравнение ASUS Zenfone 8 ZS590KS 8/128GB и OnePlus 9 Pro 8/128GB. Тест камеры, автономность и оснащениеСравнение ASUS Zenfone 8 ZS590KS 8/128GB и OnePlus 9 Pro 8/128GB. Тест камеры, автономность и оснащение
Обзор realme 8i 4/128 ГБ RU. Удачный середнячокОбзор realme 8i 4/128 ГБ RU. Удачный середнячок
Обзор Poco M4 Pro 4G. Емкий аккумулятор и AMOLEDОбзор Poco M4 Pro 4G. Емкий аккумулятор и AMOLED
Обзор ASUS ROG Phone 5 16/256GB. Лучший игровой смартфон 2021?Обзор ASUS ROG Phone 5 16/256GB. Лучший игровой смартфон 2021?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor