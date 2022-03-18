OnePlus Nord 3 получит 6,7-дюймовый экран с частотой 120 Гц

В новом отчете раскрываются некоторые ключевые характеристики OnePlus Nord 3. По словам информатора, Nord 3 будет работать на новом чипсете Dimensity 8100 в паре с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 256 ГБ хранилища UFS 3.1.

Дисплей представляет собой 6,7-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ (1080 x 2412 пикселей) и поддержкой частоты обновления 120 Гц. В левом верхнем углу экрана будет расположена селфи-камера. Для съемки Nord 3 будет иметь 16-мегапиксельную селфи-камеру и основную тройную камеру. Основная камера может представлять собой 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX766 с апертурой f/1.8. Также будет 8-мегапиксельный сенсор, вероятно, сверхширокоугольный, и 2-мегапиксельная камера — возможно, монохромная, как у Nord 2.

Что касается аккумулятора, то смартфон будет питаться от аккумулятора емкостью 4500 мАч с поддержкой зарядки мощностью 150 Вт. Другие функции включают сканер отпечатков пальцев на дисплее.