OnePlus Nord 30 SE засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона OnePlus Nord 30 SE, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтвердил наличие 7-нанометровой 8-ядерной платформы MediaTek Dimensity 6020 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графическим адаптером Mali G57 и модемом с поддержкой сотовых сетей пятого поколения, операционной системы Android 13 и 4 ГБ оперативной памяти (наверняка будут варианты с большим объемом ОЗУ). Аппарат набрал 703 балла в одноядерном испытании и 1781 балл в многоядерном. Ранее благодаря регулятору TDRA стало известно, что OnePlus Nord 30 SE оснастят батареей ёмкостью 4880 мАч и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 33 Вт.