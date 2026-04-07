OnePlus Nord 6 оценили в 420 долларов

Компания OnePlus пополнила ассортимент среднебюджетных смартфонов моделью Nord 6, которая основана на 4-нанометровом процессоре Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 с тактовой частотой до 3,2 ГГц и графическим адаптером Adreno 825.

Смартфон также характеризуется 8 или 12 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 256 ГБ флеш-памяти UFS 4.1, системой охлаждения с площадью рассеивания 33000 мм², 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1.5K, кадровой частотой до 165 Гц и пиковой яркостью 3600 нит, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony LYTIA-600 и оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 32 Мп, батареей ёмкостью 9000 мАч, поддержкой 80-Вт проводной и 27-Вт обратной зарядок, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68, IP69 и IP69K, прочностью по стандарту MIL-STD-810H и стереодинамиками. Цена базовой конфигурации на дебютном индийском рынке составляет эквивалент 420 долларов.