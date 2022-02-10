OnePlus Nord CE 2 5G появится 17 февраля

В прошлом месяце информатор Макс Джамбор сказал, что OnePlus запустит Nord CE 2 5G 11 февраля, но его информация оказалась неверной, поскольку сегодня OnePlus India объявила, что Nord CE 2 5G будет представлен 17 февраля.

OnePlus также опубликовал тизер, показывающий дизайн Nord CE 2 5G. Смартфон оснащен экраном с отверстием в верхнем левом углу для селфи камеры, а на задней части находится прямоугольный модуль с тремя камерами. Дизайн модуля камеры отличается от прошлых рендеров. На левой стороне расположилась качелька регулировки громкости, а на правой стороне кнопка питания.

OnePlus еще не предоставил подробную спецификацию Nord CE 2 5G, но компания подтвердила, что смартфон будет поддерживать быструю зарядку SuperVOOC мощностью 65 Вт и будет иметь разъем для наушников 3,5 мм. Производитель телефонов пообещал раскрыть более подробную информацию в ближайшие дни на своем официальном сайте. Однако, если верить просочившимся спецификациям, Nord CE 2 5G будет представлять собой Oppo Reno7 SE 5G с улучшенной системой камер.