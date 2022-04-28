OnePlus Nord CE 2 Lite 5G оценен в $260

Компания OnePlus пополнила ассортимент смартфонов моделью Nord CE 2 Lite 5G, которая основана на восьмиядерной платформе MediaTek Snapdragon 695 5G с модемом для сотовых сетей пятого поколения. Новинку также оснастили 6,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, селфи-камерой разрешением 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 64 Мп, 2 Мп (монохромный датчик) и 2 Мп (макро), батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 33-Вт проводной зарядки, предустановленной операционной системой Android 12 с фирменной оболочкой OxygenOS 12.1, боковым дактилоскопическим сенсором, 3,5-мм гнездом для наушников, размерами 164,3:75,6:8,5 мм и 195 г. Вариант с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти оценен в 260 долларов, а с 8 ГБ ОЗУ – в 285 долларов.