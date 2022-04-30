OnePlus Nord CE 2 Lite 5G оснастили чипсетом Snapdragon 695 с 5G

OnePlus пополнила ассортимент своих устройств доступной моделью — Nord CE 2 Lite 5G. Новинка оснащена платформой SoC Snapdragon 695 5G. Смартфон получил экран IPS с диагональю 6,5 дюймов с частотой кадров 120 Гц. Фронтальная камера 16 Мп, в основной используются сенсоры с разрешением 64 МП, 2 МП и 2 МП. Емкость аккумулятора составила 5000 мАч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 33 Вт.

Работает устройство под управлением операционной системы Android 12 с интерфейсом OxygenOS 12.1. Есть сканер отпечатков пальцев — он расположен на боковой грани. Размеры Nord CE 2 Lite 5G — 164,3 х 75,6 х 8,5 мм, вес — 195 грамм. Базовая версия OnePlus Nord CE 2 Lite 5G с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти стоит 260 долларов. Вариант с 8 ГБ обойдется в 285 долларов.
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