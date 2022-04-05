OnePlus Nord CE 2 Lite получит 120-Гц экран

Сетевые источники поделились качественным изображением и подробностями о характеристиках смартфоноа OnePlus Nord CE 2 Lite, который еще не был представлен официально. Итак, устройство получит дизайн в стиле модели Nord 2 CE 5G и Nord 2 5G, селфи-камеру разрешением 16 Мп, тройную тыльную камеру с модулями 64 Мп, 2 Мп и 2 Мп, восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 695, предустановленную оболочку OxygenOS 11, 6,58-дюймовый IPS-дисплей с с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и поддержку проводной 33-Вт зарядки. Ориентировочная цена смартфона пока не сообщается.