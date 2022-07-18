OnePlus Nord CE 2 получает обновление OxygenOS 12 Open Beta 1

Компания OnePlus выпустила смартфон OnePlus Nord CE 2 в феврале, он дебютировал с OxygenOS 11 на базе Android 11. И теперь производитель выпустил первую общедоступную бета-версию Android 12. Официальное объявление было сделано через сообщество OnePlus. Опробовать новое обновление могут все пользователи. Но для этого потребуется смартфон с версией прошивки A.13. OxygenOS 12 Open Beta 1 поставляется с исправления известных ошибок.

Когда запланирован релиз стабильной версии OxygenOS 12 для смартфона производитель не сообщает. OnePlus также планирует выпуск OxygenOS 12 на базе Android для смартфонов OnePlus 9RT, серии OnePlus 7 и серии OnePlus 7T.