OnePlus Nord CE 5G показали на пресс-рендерах

В сеть утекли официальные рендеры OnePlus Nord CE 5G, официальная презентация которого намечена на 10 июня, а продажи стартуют 11 июня. На новых изображениях можно найти подтверждение наличию основной камеры с главным датчиком изображения разрешением 64 Мп и AMOLED-экрана с частотой обновления 90 Гц.

По предварительным данным, аппарат получит 6,43-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, подэкранный дактилоскоп, восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 750G, 6/64 ГБ и 8/128 ГБ оперативной и флеш-памяти, батарею емкостью 4500 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 30 Вт, селфи-камеру разрешением 16 Мп, тройную тыльную камеру с модулями на 64 Мп (датчик OmniVision), 8 Мп и 2 Мп, пластиковый корпус, громкоговоритель, 3,5-мм разъем для наушников и предустановленную операционную систему Android 11 с фирменной оболочкой OxygenOS 11.

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