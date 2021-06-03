OnePlus Nord CE 5G получит 64-Мп камеру

Сетевые источники раскрыли подробные характеристики смартфона OnePlus Nord CE 5G, выход которого ожидается 10 июня. Итак, аппарат получит 6,43-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, подэкранный дактилоскоп, восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 750G, 6/64 ГБ и 8/128 ГБ оперативной и флеш-памяти, батарею емкостью 4500 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 30 Вт, селфи-камеру разрешением 16 Мп, тройную тыльную камеру с модулями на 64 Мп (датчик OmniVision), 8 Мп и 2 Мп, пластиковый корпус, громкоговоритель, 3,5-мм разъем для наушников и предустановленную операционную систему Android 11 с фирменной оболочкой OxygenOS 11.