OnePlus Nord CE 5G получит SoC Snapdragon 750G

Недавно стало известно о том, что следующим смартфоном компании OnePlus станет Nord CE 5G. Его официальный релиз запланирован на 10 июня. Сегодня сетевые источники раскрыли подробности о грядущей новинке. Итак, аппарат получит восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 750G (обычный Nord работает на Snapdragon 765G), тройную тыльную камеру с главным датчиком изображения разрешением 64 Мп, 6,43-дюймовый AMOLED-дисплей с кадровой частотой 90 Гц и врезанную в экран селфи-камеру разрешением 16 Мп. Предполагается, что смартфон получит невысокую цену по сравнению с другими моделями среднего ценового сегмента.