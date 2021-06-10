OnePlus Nord CE 5G представлен официально

Компания OnePlus пополнила ассортимент смартфонов моделью OnePlus Nord CE 5G, которая может похвастаться поддержкой сотовых сетей пятого поколения при невысокой цене. Версия с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти оценена в 300 евро, с 8/128 ГБ памяти – 330 евро, а 12/256 ГБ – 400 евро.

Новинка оснащается восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 750G, 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, подэкранным дактилоскопом, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 16 Мп, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac, NFC, Bluetooth 5.1, 3,5-мм разъемом для наушников, батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 30 Вт, размерами 159,2:73,5:7,9 мм, массой 170 граммов и предустановленной фирменной оболочкой OxygenOS 11 на основе Android 11.