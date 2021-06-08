OnePlus Nord CE 5G засветился в разных расцветках

Сетевые инсайдеры поделились новыми изображениями смартфона OnePlus Nord CE 5G в двух расцветках, раскрыв заодно количество конфигураций памяти. Аппарат выйдет в версиях с 6/128 ГБ, 8/128 ГБ и 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти.

По предварительным данным, смартфон получит 6,43-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, подэкранный сканер отпечатков пальцев, восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 750G, аккумулятор на 4500 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 30 Вт, фронтальную камеру разрешением 16 Мп, тройную тыльную камеру с модулями на 64 Мп (датчик OmniVision), 8 Мп и 2 Мп, пластиковый корпус, 3,5-мм разъем для наушников и предустановленную операционную систему Android 11 с фирменной оболочкой OxygenOS 11.