OnePlus Nord CE 6 Lite протестировали в бенчмарке

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона OnePlus Nord CE 6 Lite, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтвердил наличие 4-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 7400 с максимальной частотой 2,6 ГГц и графическим ускорителем Mali-G615 MP2, 8 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 16. Аппарат набрал 1068 и 2953 балла в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно.

По предварительным данным, аппарат также оснастят 6,7-дюймовым LCD-экраном с кадровой частотой 120 Гц, тыльной камерой с главным модулем на базе 50-Мп датчика изображения и батареей ёмкостью 7000 мАч.
Обзор realme C85. Защищенный смартфон с длительным временем работы
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
Обзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый день
