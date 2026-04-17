OnePlus Nord CE 6 Lite протестировали в бенчмарке

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона OnePlus Nord CE 6 Lite, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтвердил наличие 4-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 7400 с максимальной частотой 2,6 ГГц и графическим ускорителем Mali-G615 MP2, 8 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 16. Аппарат набрал 1068 и 2953 балла в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно.

По предварительным данным, аппарат также оснастят 6,7-дюймовым LCD-экраном с кадровой частотой 120 Гц, тыльной камерой с главным модулем на базе 50-Мп датчика изображения и батареей ёмкостью 7000 мАч.