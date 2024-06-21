OnePlus Nord CE4 Lite показали в двух расцветках

В сеть утекли качественные изображения смартфона OnePlus Nord CE4 Lite, официальная презентация которого состоится уже 24 июня. На рендерах аппарат изображен в голубой и серой расцветках корпуса. Судя по всему, перед нами глобальный клон выпущенного недавно в Китае смартфона OPPO K12x.

Если это правда, то «новинку» оснастят 6-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 695 5G с максимальной частотой 2,2 ГГц, графическим ускорителем Adreno 619 и модемом 5G, оперативной памятью LPDDR4x, флеш-памятью UFS 2.2, слотом для карт памяти microSD, 6,67-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением 2400:1080 точек, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 2100 кд/м2 и подэкранным дактилоскопом, фронтальной камерой на 16 Мп, сдвоенной основной камерой 50 Мп и 2 Мп, стереодинамиками, модулями Wi-Fi 6 802.11ac и Bluetooth 5.2, АКБ ёмкостью 5500 мАч и поддержкой 80-Вт быстрой зарядки.