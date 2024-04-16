OnePlus Nord CE4 показали на пресс-рендере

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился официальным изображением смартфона Oppo K12, который еще не был представлен официально. Судя по рендеру, перед нами переименованный OnePlus Nord CE4, который вышел пару недель назад в Индии. В этом нет ничего удивительного, ведь обе компании принадлежат корпорации BBQ. Официальный релиз Oppo K12 ожидается в Китае уже на следующей неделе.

Смартфон оснастят 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, разрешением Full HD+ и пиковой яркостью 1100 нит, 4-нм 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 с максимальной частотой 2,6 ГГц, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony LYT-600 оптического формата 1/1,95 дюйма), и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 16 Мп, аккумулятором ёмкостью 5500 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт, защитой от воды и пыли (IP54), а также поддержкой Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6.