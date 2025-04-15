OnePlus Nord CE5 получит 80-Вт зарядку

Профильное издание SmartPrix раскрыло основные параметры смартфона OnePlus Nord CE5, официальный релиз которого ожидается в ближайшее время. Итак, аппарат получит 6,7-дюймовый экран OLED с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, 4-нанометровую однокристальную систему MediaTek Dimensity 8350 с тактовой частотой до 3,35 ГГц и графическим ускорителем Mali-G615 MP6, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, сдвоенную тыльную камеру с модулями на 50 Мп (датчик изображения оптического формата 1/1,95 дюйма) и 8 Мп (сенсор на 1/4 дюйма и 16-мм оптика), селфи-камеру разрешением 16 Мп, батарею ёмкостью 7100 мАч и поддержку 80-Вт быстрой проводной зарядки.