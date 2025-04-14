OnePlus Nord CE5 получит батарею на 7100 мАч

Профильное издание Smartprix поделилось первыми подробностями о смартфоне OnePlus Nord CE5, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат оснастят аккумулятором ёмкостью 7100 мАч. Что до аппаратной основы, то здесь ожидается однокристальная система Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 или MediaTek Dimensity 8400.

Напомним, что предыдущее поколение в лице OnePlus Nord CE4 характеризуется 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с кадровой частотой 120 Гц, разрешением Full HD+ и пиковой яркостью 1100 нит, 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 с тактовой частотой до 2,6 ГГц и графическим адаптером Adreno 720, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Sony LYT-600 оптического формата 1/1,95 дюйма), и 8 Мп (сверхширик), фронтальной камерой разрешением 16 Мп, батареей ёмкостью 5500 мАч и поддержкой 100-Вт проводной зарядки.