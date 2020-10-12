OnePlus Nord N10 5G и N100 будут запущены 26 октября

OnePlus дебютировал OnePlus Nord , в середине диапазона смартфон после большого промежутка от OnePlus X. Несколько дней назад бренд официально сообщил о появлении нового смартфона Nord.

OnePlus представит еще два смартфона Nord, Nord N10 5G и Nord N100 26 октября в 12:00 по местному времени. Компания пока что не раскрыла ни места запуска, ни технических характеристик, ни доступности. В более раннем отчете Android central появилась новость о том, что Nord N10 будет смартфоном 5G. И будет запущен в США до 400 долларов. Также согласно отчету, устройство будет оснащено 6,49-дюймовым дисплеем FHD + с частотой обновления 90 Гц. За производительность будет отвечать процессор Snapdragon 690 5G в паре 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Основная камера получит модуль на 64 МП.

А версия N100 может быть оснащена 6,52-дюймовым дисплеем HD +, процессором Snapdragon 460, 13-мегапиксельной основной камерой и батареей емкостью 6000 мАч. К сожалению остальную информацию, можем ожидать более подробной информации от OnePlus после запуска OnePlus 8T.