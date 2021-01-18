OnePlus Nord N10 5G получил обновление раньше флагманов

OnePlus Nord N10 5G — самый дешевый смартфон с поддержкой 5G от данной компании. Это также второй самый доступный телефон компании. Первоначально устройство дебютировало в Европе, а несколько дней назад стало доступно в США. Несмотря на то, что этот смартфон является бюджетным, с момента его запуска он регулярно обновляется в плане программного обеспечения. Теперь он начал получать OxygenOS 10.5.9 с исправлением безопасности за январь 2021 года, опередив дорогие модели. К сожалению, это не признак того, что компания активно работает, а лишь решение основных проблем. Операционная система китайского производителя смартфонов полна проблем — масса багов не дают спокойно работать с устройствами, некоторые из проблем критические.