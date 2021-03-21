OnePlus Nord N10 показали на рендерах

Серия OnePlus Nord дебютировала в прошлом году как линейка доступных телефонов среднего класса от китайского производителя. Ожидается, что в этом году OnePlus расширит серию тремя моделями, и теперь мы можем заранее взглянуть на дизайн преемника OnePlus Nord N10 5G. На данный момент официальное название телефона неизвестно, но согласно источнику рендеров, надежному инсайдеру Стиву Хеммерстофферу, широко известному как OnLeaks, устройство имеет кодовое название «Ebba». На изображениях видно, что телефон поразительно похож на своего предшественника по передней панели. Дисплей плоский, с отверстием в верхнем левом углу для фронтальной камеры и, как говорят, такой же диагонали — 6,49 дюйма. Осталось только дождаться стоимости.