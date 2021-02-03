OnePlus Nord N100 подешевел до 150 евро

Компания OnePlus объявила о снижении цен на свои самые доступные смартфоны OnePlus Nord N10 5G и Nord N100, которые были выпущены прошлой осенью. Сейчас смартфоны оценены в Европе в 350 и 200 евро соответственно, а с 8 февраля они будут стоить 300 и 150 евро. Вполне вероятно, что это связано со скорым анонсом новой модели серии Nord N.

Напомним, что OnePlus Nord N100 оснащается 3,5-мм разъемом для наушников, слотом для карт памяти microSD, 6,52-дюймовым экраном с разрешением HD+ и частотой обновления 60 Гц, тройной тыльной камерой с модулями разрешением, фронтальной камерой на 13 Мп, дактилоскопическим сенсором на задней панели, чипсетом Qualcomm Snapdragon 460, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, поддержкой 4G LTE и предустановленной фирменной оболочкой Oxygen OS 10.5 на базе операционной системы Android 10.