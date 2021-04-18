OnePlus Nord N100 получил обновление OxygenOS 10.5.7 и 10.5.9

Смартфон OnePlus Nord N100 получил обновление OxygenOS 10.5.6 / 10.5.8 с исправлением безопасности от февраля 2021 года.

Смартфон получил OTA обновление с номером сборки OxygenOS 10.5.7 и 10.5.9 в зависимости от региона:
  • NA - OxygenOS 10.5.7 - 10.5.7.BE81AA
  • ЕС - OxygenOS 10.5.9 - 10.5.9.BE83BA
В последнем обновлении OnePlus заявила, что улучшила энергопотребление в режиме ожидания в определенных сценариях в дополнение к устранению известных проблем. Однако последнее обновление показывает, что компания еще раз исправила известные проблемы в дополнение к повышению стабильности системы.

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