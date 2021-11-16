OnePlus Nord N20 5G получит SoC Snapdragon 695

Известный своей осведомленностью информатор @OnLeaks поделился качественными рендерами смартфона Nord N20 5G, который еще не был представлен официально. Удивительно, но похоже нас ждет дизайн в духе iPhone 13 – с плоскими боковыми гранями и плоским дисплеем. По словам источника, смартфон может появиться в продаже под названием Nord CE2 5G.

По предварительным данным, аппарат получит восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 695 5G, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 48 Мп, 2 Мп и 2 Мп, селфи-камеру на 16 Мп, 6,43-дюймовый экран с разрешением Full HD+ и корпус с размерами 159,8:73,1:7,7 мм.