OnePlus Nord N200 получит поддержку 5G

Авторитетный информатор Эван Блэсс поделился подробностями о смартфоне OnePlus Nord N200, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит восьмиядерную платформу Snapdragon 480 c модемом для сотовых сетей пятого поколения, 6,49-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 90 Гц, боковой сканер отпечатков пальцев, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, батарею емкостью 5000 мАч, поддержку проводной зарядки на 18 Вт, селфи-камеру разрешением 16 Мп, тройную тыльную камеру с модулями на 13 Мп, 2 Мп и 2 Мп, модуль NFC, 3,5-мм аудиогнездо, разъем USB-C, размеры 163,1:74,9:8,3 мм и массу 189 граммов, а также предустановленную ОС Android 11.