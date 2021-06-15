OnePlus Nord N200 засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о смартфоне OnePlus Nord N200, выход которого ожидается в ближайшие недели. Тестовая платформа подтвердила наличие чипсета Snapdragon, 4 ГБ ОЗУ и предустановленной операционной системы Android 11. Аппарат набрал 511 баллов в одноядерном тестировании и 1615 баллов в многопоточном испытании.

Ранее сообщалось, что смартфон получит восьмиядерную платформу Snapdragon 480 c модемом для сотовых сетей пятого поколения, 6,49-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 90 Гц, боковой сканер отпечатков пальцев, 64 ГБ флеш-памяти, аккумулятор емкостью 5000 мАч, поддержку быстрой зарядки на 18 Вт, фронтальную камеру на 16 Мп, тройную основную камеру с модулями на 13 Мп, 2 Мп и 2 Мп, модуль NFC, 3,5-мм разъем для наушников, порт USB-C, а также корпус с размерами 163,1:74,9:8,3 мм и массой 189 граммов.
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