OnePlus Nord N30 5G получил 50-Вт зарядку

Компания OnePlus пополнила ассортимент смартфонов моделью Nord N30 5G, который обойдется в США в 300 долларов. Новинку оснастили 6-нанометровой 8-ядерной однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 695 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером Adreno 619, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, 6,72-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, тройной тыльной камерой с главным модулем разрешением 108 Мп, 2 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 50 Вт, размерами 165,5:76:8,3 мм и массой 195 граммов.

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