OnePlus Nord N7 Pro получит батарею на 9000 мАч

Профильный ресурс 91mobiles поделился подробностями о смартфоне OnePlus Nord N7 Pro, официальный дебют которого ожидается в Индии в начале следующего года. Итак, устройству приписывают наличие 6-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 7100 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим ускорителем Mali-G610 MC2, экрана с частотой обновления 120 Гц, батареи ёмкостью 9000 мАч и тройной основной камеры.

Напомним, что этой весной был выпущен смартфон OnePlus Nord CE6, который получил 4-нанометровый процессорQualcomm Snapdragon 7s Gen 4, 6,78-дюймовый экран AMOLED с разрешением 2772:1272 точки, адаптивной кадровой частотой до 144 Гц и пиковой яркостью 3600 нит, 8 ГБ ОЗУ, 128 или 256 ГБ встроенной памяти UFS 3.1, батарею ёмкостью 8000 мАч, поддержку 80-Вт проводной, 27-Вт обратной и обходной зарядок, селфи-камеру на 32 Мп, двойную основную камеру с модулями разрешением 50 Мп (датчик OmniVision OV50D40 и оптическая стабилизация) и 2 Мп, защиту от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68, IP69 и IP69K, а также прочность по стандарту MIL-STD-810H.