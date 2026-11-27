Напомним, что этой весной был выпущен смартфон OnePlus Nord CE6, который получил 4-нанометровый процессорQualcomm Snapdragon 7s Gen 4, 6,78-дюймовый экран AMOLED с разрешением 2772:1272 точки, адаптивной кадровой частотой до 144 Гц и пиковой яркостью 3600 нит, 8 ГБ ОЗУ, 128 или 256 ГБ встроенной памяти UFS 3.1, батарею ёмкостью 8000 мАч, поддержку 80-Вт проводной, 27-Вт обратной и обходной зарядок, селфи-камеру на 32 Мп, двойную основную камеру с модулями разрешением 50 Мп (датчик OmniVision OV50D40 и оптическая стабилизация) и 2 Мп, защиту от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68, IP69 и IP69K, а также прочность по стандарту MIL-STD-810H.