OnePlus Nord Special Edition выйдет 14 октября

Довольно часто производители выпускают свои смартфоны, а потом дорабатывают их же и выпускают новые версии. Так случилось и со смартфоном OnePlus Nord Special Edition, который изначально получил достаточно слабые характеристики, но зато был доступным устройством, а теперь производитель планирует представить новую версию гаджета. Это весьма разумные вариант на самом деле, так как многие пользователи готовы покупать устройство и наслаждаться его функциями в том случае, если гаджет недорогой. А у этого продукта цена должна быть разумной, особенно если речь идет о достаточно важных функциях вроде фото или запуска тяжелых приложений. В этом плане производитель предоставляет просто шикарный набор возможностей для пользователя.