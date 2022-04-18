OnePlus Nord Watch замечены на официальном сайте

Сообщается, что OnePlus работает над умными часами под брендом Nord. Сегодня OnePlus Nord Watch были замечены на официальном сайте. Хотя информация не раскрыла никаких характеристик, но это намекает на скорый запуск. Это будет первое носимое устройство под брендом Nord от компании. Новые OnePlus Nord Watch, скорее всего, будут более доступной версией OnePlus Watch.

Можно предположить что часы будут предлагать цветной сенсорный дисплей, датчик сердечного ритма, монитор SpO2, отслеживание сна, счетчик шагов, уведомления смартфона, управление музыкой и многие другие общие функции. Сообщается, что OnePlus Nord Watch будет стоить 100 долларов.