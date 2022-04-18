OnePlus Nord Watch замечены на официальном сайте

Сообщается, что OnePlus работает над умными часами под брендом Nord. Сегодня OnePlus Nord Watch были замечены на официальном сайте. Хотя информация не раскрыла никаких характеристик, но это намекает на скорый запуск. Это будет первое носимое устройство под брендом Nord от компании. Новые OnePlus Nord Watch, скорее всего, будут более доступной версией OnePlus Watch.

Можно предположить что часы будут предлагать цветной сенсорный дисплей, датчик сердечного ритма, монитор SpO2, отслеживание сна, счетчик шагов, уведомления смартфона, управление музыкой и многие другие общие функции. Сообщается, что OnePlus Nord Watch будет стоить 100 долларов.
Представлены умные часы Fire-Boltt Thunder…
Представлены умные часы Fire-Boltt ThunderСегодня в Индии были представлены новые умные часы Fire-Boltt Thunder. Умные часы Fire-Boltt Thunder осна…
Samsung обеспечит четырьмя годами обновлений ОС для серии Ga…
Samsung обеспечит четырьмя годами обновлений ОС для серии GaВчера Samsung анонсировала свою новую серию Galaxy S22, а также обновила свою политику обновления програм…
Garmin Venu 2 Plus может получить функцию ЭКГ…
Garmin Venu 2 Plus может получить функцию ЭКГСкрытая функция электрокардиограммы (ЭКГ) была обнаружена в умных часах Garmin Venu 2 Plus , выпущенных в…
Подтверждена дата запуска фитнес-трекера Redmi Smart Band Pr…
Подтверждена дата запуска фитнес-трекера Redmi Smart Band PrСегодня компания Redmi подтвердила, что она представит фитнес-трекер Smart Band Pro 9 февраля. Redmi Smar…
Представлены смарт-часы Pebble Pace Pro с 1,7-дюймовым изогн…
Представлены смарт-часы Pebble Pace Pro с 1,7-дюймовым изогнPebble, производитель гаджетов в Индии под торговой маркой Pebble, выпустил новые умные часы Pebble Pace …
Apple выпускает watchOS 8.4 с исправлением ошибки зарядки…
Apple выпускает watchOS 8.4 с исправлением ошибки зарядкиApple выпустила watchOS 8.4 с обновлениями безопасности и исправлением ошибки, из-за которой некоторые мо…
Утечка рендеров Xiaomi Watch S1 Active…
Утечка рендеров Xiaomi Watch S1 ActiveXiaomi Watch S1 были анонсированы в конце 2021 года вместе с серией Xiaomi 12. Теперь просочилась спортив…
Представлены умные часы DIZO Watch S с AMOLED-дисплеем…
Представлены умные часы DIZO Watch S с AMOLED-дисплеемСуббренд Realme TechLife Dizo недавно выпустил на индийский рынок свои первые смарт-часы с дисплеем AMOLE…
Обзор Mibro Color. Умные часы с оксикометромОбзор Mibro Color. Умные часы с оксикометром
Обзор MobyFox Star Wars ST-DSY22STW2002. Ремешок для Apple WatchОбзор MobyFox Star Wars ST-DSY22STW2002. Ремешок для Apple Watch
Обзор Cubot N1. Недорогие умные часыОбзор Cubot N1. Недорогие умные часы
Обзор Aimoto IQ 4G. Детские часы с МарусейОбзор Aimoto IQ 4G. Детские часы с Марусей
Обзор HUAWEI WATCH GT 3. Стильные умные часы с автономностью до 14 днейОбзор HUAWEI WATCH GT 3. Стильные умные часы с автономностью до 14 дней
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor