OnePlus Nord официально представлен

Компания OnePlus официально представила на онлайн-презентации смартфон OnePlus Nord.

Смартфон OnePlus Nord стал оступной альтернативой флагманским моделям OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro, цены на которые начинаются от 699 и 899 долларов.

Характеристики OnePlus Nord:

  • 6,44-дюймовый экран Fluid AMOLED с частотой обновления изображения 90 Гц и разрешением Full HD+
  • 7-нм процессор Snapdragon 765G с поддержкой 5G
  • 8 или 12 ГБ ОЗУ
  • 128 или 256 ГБ флэш-памяти
  • Аккумулятор емкостью 4115 мАч с поддержкой быстрой зарядки Warp Charge 30T мощностью до 30 Вт
  • Основная камера с четырьмя модулями (главный 48-мегапиксельный Sony IMX586 с диафрагмой F/1,75 и оптической стабилизацией + ширик на 8 Мп с 119° и F/2,25 + макро 2 Мп F/2,4 + сенсор оценки глубины на 5 Мп)
  • Двойная селфи-камера(32-Мп Sony IMX616 + ширик на 8 Мп 105°)
  • ОС Android 10 с фирменной оболочкой OxygenOS 10.5
  • Двухдиапазонный Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, GPS и NFC
  • Два варианта цветового оформления: Blue Marble и Gray Onyx
Продажи OnePlus Nord стартуют 4 августа 2020 года.

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