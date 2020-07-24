OnePlus Nord официально представлен

Смартфон OnePlus Nord стал оступной альтернативой флагманским моделям OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro, цены на которые начинаются от 699 и 899 долларов.

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