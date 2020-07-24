OnePlus Nord официально представлен

Смартфон OnePlus Nord стал оступной альтернативой флагманским моделям OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro, цены на которые начинаются от 699 и 899 долларов.
Характеристики OnePlus Nord:
- 6,44-дюймовый экран Fluid AMOLED с частотой обновления изображения 90 Гц и разрешением Full HD+
- 7-нм процессор Snapdragon 765G с поддержкой 5G
- 8 или 12 ГБ ОЗУ
- 128 или 256 ГБ флэш-памяти
- Аккумулятор емкостью 4115 мАч с поддержкой быстрой зарядки Warp Charge 30T мощностью до 30 Вт
- Основная камера с четырьмя модулями (главный 48-мегапиксельный Sony IMX586 с диафрагмой F/1,75 и оптической стабилизацией + ширик на 8 Мп с 119° и F/2,25 + макро 2 Мп F/2,4 + сенсор оценки глубины на 5 Мп)
- Двойная селфи-камера(32-Мп Sony IMX616 + ширик на 8 Мп 105°)
- ОС Android 10 с фирменной оболочкой OxygenOS 10.5
- Двухдиапазонный Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, GPS и NFC
- Два варианта цветового оформления: Blue Marble и Gray Onyx