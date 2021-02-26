OnePlus Nord получает обновление OxygenOS 10.5.11

Смартфон OnePlus Nord начал получать обновление OxygenOS 10.5.11. Обновление предлагает не только новый пользовательский интерфейс, но и исправление безопасности Android от января 2021 года. OnePlus выпускает обновление программного обеспечения версию OxygenOS 10.5.11.AC01DA для Индии, европейская сборка будет выпускаться как OxygenOS 10.5.11.AC01BA, а глобальная версия выходит как OxygenOS 10.5.11.AC01AA.

Обновление не предлагает новую операционную систему Android, но содержит ряд изменений и исправлений, а также обеспечивает улучшенную стабильность системы. OnePlus сообщил, что новая версия OxygenOS 11 на базе Android 11 на данный момент находится на стадии бета-тестирования и в скором времени начнется его развертывание.
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