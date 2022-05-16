OnePlus Nord получает стабильное обновление OxygenOS 12 на базе Android 12 в Индии

Смартфон OnePlus Nord получает стабильное обновление OxygenOS 12 на базе Android 12 в Индии. Производитель сообщил, что обновление будет доступно и для европейского региона. Это обновление содержит исправление для системы безопасности Android от апреля 2022 года, а также несколько исправлений и улучшений. Есть также несколько новых функций, в том числе WorkLife Balance, HyperBoost и другие. Стабильная сборка OxygenOS 12 поставляет с версией прошивки AC2001_11.F.11.

Обновление для OnePlus Nord добавляет функцию Smart Battery Engine, который, как утверждается, увеличивает время автономной работы. Размер обновления составляет около 3 ГБ.