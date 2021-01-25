OnePlus Nord получил обновление OxygenOS Open Beta 2

Некоторое время назад, в январе 2021 года, смартфон OnePlus Nord получил первое обновление открытой бета-версии. Эта сборка также была первой общедоступной сборкой OxygenOS 11 (Android 11) для данной модели смартфона. Теперь, всего через месяц, компания выпустила OxygenOS Open Beta 2 для этого устройства с множеством исправлений и оптимизаций. Важно отметить, что данное обновление прошивки OnePlus Nord не содержит новых функций. Вместо этого разработчик фокусируется на оптимизации и устранении проблем, с которыми столкнулись пользователи в предыдущей сборке. Прежде всего, новая сборка оптимизирует отображение пользовательского интерфейса калькулятора, положение и анимацию некоторых значков на экране блокировки, а также улучшит работу WhatsApp в фоновом режиме для своевременного получения сообщений.