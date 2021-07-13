OnePlus Nord получил патч для увеличения времени автономной работы

OnePlus не только планирует выпустить новые модели среднего уровня после успеха Nord в прошлом году, но также стремится выпустить свежие обновления для исходной модели. Например, технический гигант выпустил очередное обновление для смартфона Nord первого поколения. Обновление представляет собой версию ОС Oxygen 11.1.4.4 и вносит некоторые улучшения в устройство, такие как увеличенное время автономной работы и несколько исправлений ошибок. Журнал изменений для обновления показывает, что устройство отличается сниженным энергопотреблением в определенных областях. Это также решает проблему отложенных уведомлений, а ещё обновление в равной степени устраняет проблему перегрева в определенных сценариях использования гаджета.

Стоит отметить, что это уже второй раз, когда смартфон Nord получает обновление с мая текущего года. В мае OnePlus предоставила OTA-обновление для устройства под названием OxygenOS 11.1.1 — оно содержало свежий патч безопасности и несколько исправлений ошибок. Это просто отличная новость, ведь обычно производители смартфоны начального или среднего уровня не поддерживают свежими апдейтами, тогда как этот производитель буквально постоянно выпускает свежие патчи. Для владельцев данного устройства новости просто шикарные — можно получать патчи безопасности, не переживая о том, что производитель оставит без апдейтов. Да и увеличенное время автономной работы тоже не может не радовать, это действительно круто.
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