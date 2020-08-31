OnePlus Nord получит фикс Bluetooth

На старте у смартфона OnePlus Nord обнаружилась проблема с подключением по беспроводной сети Bluetooth, которая достаточно сильно ударила по многим пользователям, так как все привыкли использовать беспроводную гарнитуру и так далее. Однако достаточно быстро разработчики сообщили, что вскоре проблема будет решена патчем, то есть, это не аппаратная проблема, а все же связанная с софтом. В ближайшем будущем производитель выпустит апдейт, который позволит поправить проблему и работать с гаджетом достаточно комфортно. К счастью, проблема все же оказалась не аппаратной, что позволило производителю поправить её удаленно без замены устройств и прочих неприятностей. Будем ждать с нетерпением решения неполадок и тогда гаджет и правда будет лучшим на рынке.