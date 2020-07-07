OnePlus Nord получит квадрокамеру с оптической стабилизацией

Сетевые источники поделились подробностями о камерах в смартфоне OnePlus Nord, официальная онлайн-презентация которого состоится уже 21 июля. Итак, аппарат получит основную квадрокамеру с главным модулем разрешением 48 Мп и оптической стабилизацией изображения, сверхширокоугольным модулем разрешением 8 Мп, макрокамерой на 5 Мп и датчиком глубины на 2 Мп, а также сдвоенную фронтальную камеру разрешением 32 Мп и 8 Мп. Предполагается, что в главном модуле будет использоваться датчик изображения Sony IMX586, как в OnePlus 8.

По предварительным данным, смартфон также будет оснащен 6,55-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с частотой обновления изображения 90 Гц, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 765G, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, аккумулятором ёмкостью 4300 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт.
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