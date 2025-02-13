OnePlus Open 2 в этом году ждать не стоит

В публикации на форуме OnePlus менеджер по продуктам компании Вале Гу сообщил, что Oppo возьмёт на себя лидерство в сегменте складных смартфонов, а OnePlus приостанавливает работу над складными устройствами на это поколение. Однако он уточнил, что это не означает отказ компании от данной категории — это лишь пересмотр стратегии. Стоит напомнить, что OnePlus Open предложил альтернативный форм-фактор на американском рынке по сравнению с конкурентами от Google и Samsung. Внешний экран с соотношением сторон 20:9 позволял устройству ощущаться как обычный смартфон в сложенном виде. По словам компании, Open установил рекорд по продажам в первый день в Северной Америке и в 2024 году Google последовала этому примеру, выпустив Pixel 9 Pro Fold с аналогичной конструкцией и дизайном.