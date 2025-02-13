OnePlus Open 2 в этом году ждать не стоит

Сегодня компания OnePlus официально заявила, что не выпустит новый складной смартфон в этом году, опровергнув ожидания о подготовке полноценного преемника модели Open 2023 года. Стоит отметить, что на самом деле новый OnePlus Open 2 мог бы следовать концепции ультратонкого Oppo Find N5, который выходит на рынок Китая и международные рынки на следующей неделе, но производитель по какой-то причине решил по этому пути не идти. Соответственно, последним складным устройством OnePlus стала лимитированная версия Apex Edition, выпущенная в прошлом году. Правда, она отличалась от оригинала лишь новым бордовым цветом и более продвинутыми характеристиками характеристиками.

В публикации на форуме OnePlus менеджер по продуктам компании Вале Гу сообщил, что Oppo возьмёт на себя лидерство в сегменте складных смартфонов, а OnePlus приостанавливает работу над складными устройствами на это поколение. Однако он уточнил, что это не означает отказ компании от данной категории — это лишь пересмотр стратегии. Стоит напомнить, что OnePlus Open предложил альтернативный форм-фактор на американском рынке по сравнению с конкурентами от Google и Samsung. Внешний экран с соотношением сторон 20:9 позволял устройству ощущаться как обычный смартфон в сложенном виде. По словам компании, Open установил рекорд по продажам в первый день в Северной Америке и в 2024 году Google последовала этому примеру, выпустив Pixel 9 Pro Fold с аналогичной конструкцией и дизайном.
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