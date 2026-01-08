OnePlus Turbo 6V оценен в 240 долларов

Помимо производительного смартфона Turbo 6 компания OnePlus представила сегодня модель Turbo 6V, которая обойдется в 230 долларов за базовую конфигурацию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Новинка получила аккумулятор ёмкостью 9000 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт, 4-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen4 с тактовой частотой до 2,6 ГГц, операционную систему Android 16 с фирменной прошивкой ColorOS 16, 6,78-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2772:1272 точки и частотой обновления 144 Гц, основную камеру с модулями на 50 Мп и 2 Мп, фронтальную камеру разрешением 16 Мп, водозащиту в соответствии со степенью IP69K, а также корпус толщиной 8,5 мм и массой 215 граммов.