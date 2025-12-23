OnePlus Turbo получит крупный экран

Инсайдер Digital Chat Station поделился обновленными подробностями о смартфоне OnePlus Turbo, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8s Gen4 с максимальной частотой 3,2 ГГц и графическим ускорителем Adreno 825, 6,78-дюймовым плоским дисплеем с разрешением 1,5К и частотой обновления 165 Гц, батареей ёмкостью около 9000 мАч, корпусом массой 217 граммов, четырьмя конфигурациями на 12/256 ГБ, 12/512 ГБ, 16/256 ГБ и 16/512 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно, а также черной, серебристой и зеленой расцветками корпуса. Ранее смартфон уже протестировали в бенчмарке Geekbench, где он набрал 2124 и 6880 баллов в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно.