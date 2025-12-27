OnePlus Turbo уже можно заказать в Китае

Смартфон OnePlus Turbo только готовится к официально релизу, однако это не помешало производителю открыть приём предзаказов на грядущую новинку. Первые покупатели получат фирменный рюкзак Never Settle, годовую подписку на стриминговый сервис iQiyi и расширенную гарантию.

По данным авторитетного информатора Digital Chat Station, OnePlus Turbo оснастят 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8s Gen4 с максимальной частотой 3,2 ГГц и графическим ускорителем Adreno 825, 6,78-дюймовым плоским дисплеем с разрешением 1,5К и частотой обновления 165 Гц, батареей ёмкостью около 9000 мАч, корпусом массой 217 граммов, четырьмя конфигурациями на 12/256 ГБ, 12/512 ГБ, 16/256 ГБ и 16/512 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно, а также черной, серебристой и зеленой расцветками корпуса.