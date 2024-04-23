OnePlus Watch 2 Nordic Blue Edition оценены в 350 евро

Компания OnePlus пополнила ассортимент умных часов новой версией модели OnePlus Watch 2, которая получила название Nordic Blue Edition. Новинка может похвастаться синим браслетом и корпусом из нержавеющей стали с прочностью по стандарту MIL-STD-810H. Часы доступны для заказа в Европе по цене от 350 евро.

Напомним, что OnePlus Watch 2 также характеризуются защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, 1,43-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 466:466 точек, кадровой частотой 60 Гц, яркостью до 1000 нит и сапфировым стеклом 2,5D, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1, энергоэффективным чипом BES 2700, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, предустановленной операционной системой Wear OS с поддержкой Play Store, Google Maps и Google Wallet, 100 спортивными режимами, датчиками для отслеживания частоты сердечного ритма и уровня насыщения крови кислородом, мониторингом качества сна и уровня стресса, адаптерами Bluetooth 5.3, GPS (L1+L5) и Wi-FI, аккумулятором ёмкостью 500 мАч и поддержкой 7,5-Вт зарядки.