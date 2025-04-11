OnePlus Watch 3 оказались на 52% дороже ожидаемого

Есть относительно хорошие новости для тех, кто планировал приобрести умные часы OnePlus Watch 3 — с сегодняшнего дня часы наконец поступили в продажу. Проблема в том, что цена больше не составляет 330 долларов, как было заявлено изначально. Вместо этого устройство теперь стоит 499 долларов — это на 170 долларов или примерно 52% дороже. Странность в том, что OnePlus никак официально не объяснила повышение стоимости. Обычно компании предупреждают прессу и лояльных покупателей, ведь такие резкие изменения без объяснений вызывают негативную реакцию. Однако никакой предварительной информации от OnePlus не было. Более того, когда некоторые западные издания решили запросить комментарий компании, она заявила, что ей нечего сказать по этому поводу.

Наиболее логичное объяснение, пусть и не подтверждённое, — это новые тарифы США на импорт из Китая. Сейчас они достигают 145%, и об этом в последние недели говорят практически все. Хотя большинство производителей электроники признают, что пошлины повлияют на цены, многие пока занимают выжидательную позицию. Тем не менее, часы OnePlus Watch 3 попали в неудачное время релиза и производителю просто ничего не осталось, кроме как повышать стоимость новинки. Ситуация выглядит особенно странно, учитывая, что многие бренды заранее увеличили запасы продукции в США, чтобы временно избежать влияния пошлин на конечную цену. Но у OnePlus, судя по сложившейся ситуации, не было возможности заранее импортировать часы.
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