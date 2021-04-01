OnePlus Watch может получить Always-on Display через обновление OTA

Компания OnePlus представила свой первые смарт-часы под названием OnePlus Watch. Смарт-часы за 159 долларов имеют несколько функций, но в них отсутствуют одна из важнейших функций - Always-On Display (AOD).

В подробном погружении и часто задаваемых вопросах, размещенных на официальных форумах, OnePlus объясняет, почему эта функция отсутствует и возможность ее добавления позже.

OnePlus Watch имеет 1,39-дюймовый AMOLED-дисплей. Пользователи могут выводит дисплей из спящего режима, нажав на боковую кнопку или подняв запястье вверх. Если бы у часов была поддержка AOD, владельцам не пришлось бы делать что-либо из этого, просто чтобы проверить время или дату.

Компания признает, что AOD является очень востребованной функцией, однако объясняет, что AOD может привести к увеличению энергопотребления на 50%. Однако компания, оценивает возможность внедрения этого в будущем через OTA обновления. Также новое обновление OTA позволит пользователям настраивать предварительно настроенный список ответов, чтобы мгновенно отвечать на сообщения на часах.