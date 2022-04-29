OnePlus анонсировала два телефона — OnePlus 10R и OnePlus Nord CE 2 Lite 5G

OnePlus анонсировала два телефона — OnePlus 10R и OnePlus Nord CE 2 Lite 5G. OnePlus 10R — это глобальный вариант OnePlus Ace, который был запущен в Китае на прошлой неделе, и он поставляется в двух вариантах с разными зарядками и аккумуляторами.

OnePlus 10R обеспечивает впечатляющую зарядку аккумулятора в обоих своих воплощениях. Во-первых, это OnePlus 10R с SUPERVOOC Endurance Edition мощностью 150 Вт с аккумулятором емкостью 4500 мАч и зарядным устройством USB-C мощностью 150 Вт. Этот смартфон может зарядиться с 1% до 30% за 3 минуты и с 1% до 100% всего за 17 минут.

Другой 10R — обычный, с SUPERVOOC мощностью 80 Вт и батареей емкостью 5000 мАч — он может заряжаться с 1% до 100% за 32 минуты. Обе версии OnePlus 10R имеют индивидуальный смарт-чип для зарядки, который защищает зарядку. А для тех, кто беспокоится о том, что сверхбыстрая зарядка телефона приведет к более быстрому износу аккумулятора, OnePlus предлагает алгоритм Smart Battery Health и технологию восстановления, которая гарантирует, что SUPERVOOC Endurance Edition мощностью 150 Вт сохранит 80% своей емкости после 1600 циклов зарядки, что составляет вдвое превышает отраслевой стандарт в 800 циклов.

OnePlus 10R использует процессор MediaTek Dimensity 8100-Max, эксклюзивный для OnePlus. OnePlus заявляет, что мощные ядра Cortex-A78 могут достигать 2,85 ГГц, что немного выше, чем тактовая частота обычного чипа 2,75 ГГц. Чипсет сопряжен с 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и до 256 ГБ флэш-памяти UFS 3.1. 10R имеет встроенную пассивную 3D-систему охлаждения, которая является самой большой в смартфоне OnePlus.

OnePlus 10R имеет 6,7-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1080x2412 пикселей, переменной частотой обновления 120 Гц (она может масштабироваться от 60 Гц до 90 Гц, вплоть до 120 Гц в зависимости от ситуации) и частотой сенсорного отклика 730 Гц. OnePlus 10R оснащен 50-мегапиксельной основной камерой с диафрагмой f/1,8 и сенсором Sony IMX766 1/1,56 дюйма с PDAF-фокусом и стабилизированным объективом. Также есть сверхширокоугольная камера с фиксированным фокусом на 8 мегапикселей, специальная макро-камера на 2 мегапикселя и селфи-камера на 16 мегапикселей.

OnePlus 10R работает под управлением OxygenOS 12.1 на базе Android 12, и OnePlus обязалась выпустить 3 основных обновления ОС и 4 года обновлений безопасности.

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G оснащен процессором Snapdragon 695. Другие изменения включают 6,58-дюймовый ЖК-дисплей IPS (120 Гц) вместо 6,43-дюймового AMOLED (90 Гц), 64-мегапиксельный основной модуль и два 2-мегапиксельных вспомогательных модуля на задней панели. Спереди находится 16-мегапиксельная селфи-камера.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает зарядку SUPERVOOC мощностью 33 Вт. OnePlus Nord CE 2 Lite 5G поступит в продажу через OnePlus, Amazon, Reliance, Chrome и розничных продавцов-партнеров 30 апреля.

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