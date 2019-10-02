OnePlus добавила в приложение ZenMode 1.40 21-дневную тренировку

2019-10-02, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - ZenMode 1.40; [24]
Компания OnePlus анонсировала ZenMode режим, который помогает пользователям меньше проводить времени с телефоном. Сейчас разработчики выпустили новую версию программы, добавив одну очень полезную функцию.

В приложении ZenMode 1.40 появилась 21-дневная тренировка. Это приложение поможет пользователям выработать ежедневную привычку на какой-то период времени не трогать устройства. Чтобы пройти тренировку, нельзя пропускать ни одного дня. Если это произошло — предыдущий опыт аннулируется и придётся начинать всё заново.

В новом приложении ещё улучшили интерфейс, исправили некоторые ошибки, а также добавили награды за 7-ми и 14-дневные челленджи.

ZenMode 1.40 доступен в магазине Play Store для всех смартфонов компании OnePlus.

Комментарии и отзывы ZenMode 1.40
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