OnePlus готовит беспроводные наушники

С момента выпуска OnePlus 6 компания решила перейти на сторону производителей, которые отказались от мини-джек. Обычно удаление входа для наушников используется для вставки более крупных батарей или для получения более конкретной сертификации IP.

Генеральный директор Пит Лау отметил, что исчезновение мини-джек поддержит его разработку беспроводных наушников. В поддержку этого был последующий запуск наушников Wireless Bullets для сопровождения OnePlus 6T. Все основные конкурирующие производители уже имеют фирменные гаджеты. У Apple есть AirPods, Samsung Galaxy Buds, Huawei FreeBuds, Xiaomi AirDots, и OnePlus вскоре может представить свою новую модель.