OnePlus готовит доступную версию Buds Pro

С момента запуска Наушники OnePlus Buds Pro получил в основном положительные отзывы, и если вы ищете пару наушников премиум-класса, которые не опустошат ваш кошелёк с одного приобретения, Buds Pro, скорее всего, будет в списке рекомендуемых. OnePlus установила цену в 149 долларов / 149 евро за наушники, что является справедливой стоимостью, особенно если посмотреть на потенциальных конкурентов. Однако не все могут себе это позволить, так как 149 долларов за наушники всё же не совсем идеальная цена, которую хотелось бы получить. Если вам нужна пара наушников OnePlus полностью без проводов, которые не стоят столько же, сколько Buds Pro, вам придется набраться терпения, поскольку утечка показала, что производитель работает над новыми наушниками, которые будут даже более доступными, чем Pro-версия.

Источником информации является Макс Джамбор из издания All About Samsung, известный своими утечками, связанными с OnePlus. Согласно опубликованному ранее твиту, производитель работает над новой парой наушников с активным шумоподавлением (ANC). По его словам, эта пара наушников будет «своего рода облегченной версией Buds Pro». Мы не знаем, когда будет объявлено о выпуске данной пары наушников, но мы не исключаем возможности их релиза до конца года. Мы также предполагаем, что с точки зрения цены модель будет находиться между OnePlus Buds и OnePlus Buds Pro, поэтому мы можем увидеть наушники по цене около 99 долларов, что вполне приятно для потенциального покупателя.