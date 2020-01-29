OnePlus готовит новые беспроводные наушники

Длительное время на просторах интернета обсуждают факт релиза полностью новых беспроводных наушников OnePlus, которые вроде даже где-то проскакивали в документах о регистрации. Однако пока что производитель об этом говорит довольно мало и лишь некоторые инсайдеры уверяют нас о том, что производитель с релизом OnePlus 8 запустит в свет свои новые наушники. Конечно, они не будут идти в комплекте со смартфоном, так как это слишком сильно подняло бы стоимость гаджета. Нет, производитель будет продавать их как отдельный продукт с довольно низкой стоимостью, ведь это первые наушники этого бренда в данном сегменте и продавать наушники на уровне с другими конкурентами было бы достаточно сложно. Ждем наушники в релизе, верно?